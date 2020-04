Eesti uudised Üle 17 000 inimese ootab haigushüvitist Kristiina Tilk , täna, 20:24 Jaga: M

Haigekassa hakkab ilmselt alles mais esimese kolme haiguspäeva eest hüvitist maksma. Foto: Robin Roots

Haigekassa hakkab ilmselt alles mais esimese kolme haiguspäeva eest hüvitist maksma. Eriolukorra algusest ehk 13. märtsist avatud haigusjuhtude eest on hüvitise tasumine viibinud, sest tuleb oodata kuni riigikogu kinnitab lisaeelarve ning valitsus võtab vastu selle maksmist võimaldava määruse. Nii on üle 17 000 inimese jäänud olukorda, kus nad on sunnitud muretsema oma rahalise seisu pärast.