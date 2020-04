Hispaania valmistub uuel nädalal taas avama majandussektoreid 

Kataloonia piirkonna president Quim Torra palus peaminister Pedro Sánchezi-le saadetud kirjas meditsiinilisi ja epidemioloogilisi nõuandeid, mille alusel säärane otsus tehti. Torra on kindel, et see samm suurendab riigis nakkuste tõusu ja viib Kataloonia tervishoiusüsteemi kokkuvarisemise äärele.

Pärast pühapäeva pärastlõunal toimunud videokonverentsi Hispaania autonoomsete piirkondade juhtidega rääkis Sánchez, et riik püsib ikka kindlalt ummikus, hoolimata töötajate piirangute leevendamisest. Tööle naasjatel soovitatake hoida üksteisese suhtes distantsi ning metroo- ja raudteejaamades jagatakse näomaske.

„Ma tahan, et te saaksite minust õigesti aru. Me ei ole jõudnud deeskalatsiooni faasi. Erakorraline seisukord on endiselt jõus. Ainuke asi, mis on lõppenud, on kahenädalane äärmuslik talveunerežiimi periood,” ütles ta.

Peaminister rühutas, et kõik haiged või rasedad või kellel on isegi kõige kergemad sümptomid, peaksid koju jääma. „Järgmised kaks nädalat jäävad karantiinireeglid samaks ja lubatud on väljas käia ainult tööleminejatel või inimestel, kes lähevad tegema õigustatud sisseoste,” sõnas ta.