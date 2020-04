Juhtkiri | Mis on kriisist väljumise hind? 

Küsimata jäi aga põhiprobleem – kui pooled Eesti õpetajad on enam kui 50aastased ja viiendik enam kui 60sed, siis kas nakkust levitada võivate laste mõttetu koolitoomine ei tähenda mitte bioloogilise pommi viskamist Eesti õpetajaskonna sekka? Seda enam, et nii mõnigi riik arutab juba, kas riskigruppide karantiini mitte pikendada aasta lõpuni, kuni karjaimmuunsuse, vaktsiini ja võimalike ravimite osas pilt selgem saab olema.

Pole ju sugugi kindel, et lisaks koolidele ka ostukeskuste, jõusaalide, kinode või raamatukogude pauguga avamine ei põhjusta uut hüpet nakatunute arvus. Otsustamine on seda keerulisem, sest ilma soojenedes on piirangutest tüdinud rahvast üha raskem koduseinte vahel hoida.

Asi ei puuduta ainult ELi. Kui Poola sulges Euroopa solidaarsust eimillekski pidades oma maanteepiirid, siis solidaarsuse küsimus on kerkinud järjest mõjukamate arvajate suu läbi ka Eestis. Seni on palkasid vähendanud ja töötajaid koondanud eraettevõtted, pankrotilaine on veel ees ja sellest pole pääsu. Neile vastukaaluks on riigileib stabiilne ja kindel, palkade kallale pole kiirustatud, kellegi koondamisest rääkimata.