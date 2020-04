Kommentaar Peeter Olesk | Rahvuslik julgeolek ja kapo 100 Peeter Olesk, 1. IV 20 Tähtvere mõisas , täna, 18:25 Jaga: M

12.aprillil möödus mitmest kohast katkine sajand päevast, mil Eesti vabariigi valitsuse otsusel anti peaministri ja vastutava ministri allkirjadega välja korraldus moodustada iseseisva funktsiooniga institutsioon, mida me nüüd tunneme kaitsepolitseiametina. Seadusloome seisukohast on meil tegemist ühega kahest praeguse Eesti vabariigi julgeolekuasutusest – teine on välisluureamet.