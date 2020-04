Martin Helme kinnitab, et eriolukorda pikendatakse: inimesed peavad arvestama, et mai ei ole veel normaalne kuu 

"Eesti tervishoiusüsteem, jättes kõrvale Saaremaa, pole jäänud laviini alla ja tuleb toime," jätkas ta. "Kõige olulisem sõnum on, et me ei tohi lasta end praegu lõdvaks. Ei tohi võtta hoiakut, et nüüd on tehtud ja korras. Annan selge signaali, et me ei lõpeta 30. aprilliga eriseisukorda ära. Me ei tohi seda veel teha. Me peame meetmeid hoidma."