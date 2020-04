HEAD UUDISED! Suurbritannia peaminister Boris Johnson lasti haiglast välja 

Tema pressiesindaja ütles, et meditsiinimeeskonna soovitusel ei naase peaminister kohe tööle.

Pühapäeva hommikul ütles ärisekretär Alok Sharma Sky Newsis, et Johnsonil oli väga hea tuju ja et ta isegi kõndis natuke.

Johnsoni kihlatu Carrie Symonds ütles, et ta ei suuda kuidagi ära tänada St Thomase haigla personali ja et nende töö on olnud uskumatu.