Statistikaamet: eriolukorras on täiendavalt paikseks jäänud 200 000 inimest Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 16:08

Suurim paiksete mobiilide osakaal on Ida-Virumaal. Foto: Ekraanitõmmis

Statistikaameti liikumisanalüüsist selgus, et pärast eriolukorra ja liikumispiirangute kehtestamist püsivad Eesti inimesed keskmiselt 20 tundi ööpäevas oma peamises asukohas. Lühenenud on päeval läbitav vahemaa ja vähenenud käikude arv. Koondanalüüsi korrigeerimisel selgus, et peamises asukohas viibijate arv on suurenenud 16 protsendipunkti ehk täiendavalt on paikseks jäänud hinnanguliselt ligi 200 000 inimest.