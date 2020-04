Kriisistaabi juht: oleme ära hoidnud kõige mustema stsenaariumi, kus kõver võtab järsu suuna üles 

"Oleme suutnud ära hoida kõige mustema stsenaariumi, kus kõver võtab järsu suuna üles. Aga vara on veel rõõmustada, ma ei tähistaks võitu ette, sest graafik on jätkuvalt tõusutrendis, kuigi see on pisut madalam kui kartsime," rääkis Vaiknemets pühapäeval usutluses "Aktuaalsele Kaamerale", vahendab rahvusringhäälingu uudisteportaal .

"Hospitaliseerimiste arv on küll tõusnud, aga tuleb meeles pidada seda, et haiglasse on jõudnud need juhtumid, kus inimene on saanud nakkuse juba nädal või kaks tagasi, tõdes ta ja lisas, et on loogiline, et nendest hospitaliseeritakse teatud protsent.