Idufirma juht: kärbime palku ainult nendel töötajatel, kes teenivad üle 2000 euro kuus 

Koroonaviirusega kaasnenud kriis tõi Holmi sõnul ettevõttele kaasa märkimisväärse languse kõikides riikides, kus aktiivselt tegutsetakse, kuid ettevõtja on veendunud, et kriisis pole kärpimine lahendus.

"Meie seisukoht on lihtne: usume, et täna on see koht, kus peame võtma ettevõttena kollektiivse vastutuse," kinnitab Holm, et koondada nad ei kavatse, vaid tahavad pakkuda enda inimestele stabiilsust.