Alaveski loomapark vajab abi: ega sul üht üleliigset külmkappi pole? 

"Oma loomade sööda hoidmiseks kasutame külmkappi. Kahjuks sai praeguse külmkapi iga otsa ja selle sees on mitme kuu jagu liha loomade söötmiseks. Äkki on mõnel firmal või inimesel lihtsalt seismas kusagil mõni suuremat sorti sügavkülm (sügavkülma auto või suurem sügavkülmakirst jne) ja sooviks selle meile anda. Taaskasutus on ju moes! Kui on miskit pakkuda siis kirjutage messengeri või helistage peremehele telefonil 5046926. Püsige terved ja oleme positiivsed! Infot võib ka jagada! Täname!"