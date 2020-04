Maailm Moskvas tohib tulevasest nädalast sõita vaid eriloa alusel. Linnapea: olukord muutub järjest halvemaks Toimetas Mihkel Talivee , täna, 11:10 Jaga: M

Moskva linnapea Sergei Sobjanin. Foto: ITAR-TASS/Scanpix

Moskva linnapea Sergei Sobjanin hoiatas, et koroonaviiruse levik jätkab jõudsat suurenemist ning andis teada, et ta kirjutas alla korraldusele, mille järgi on alates 15. aprillist nii ühistranspordi kui ka isikliku sõiduki kasutamiseks vaja eriluba.