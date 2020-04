KOROONAVIIRUS MAAILMAS: diagnoositud nakatunuid on pea 1,8 miljonit, 108 000 surma ja üle 400 000 tervenenu.  

Aktiivsete juhtumite arv on 1 267 560. 4% inimestest ehk pisut üle 50 000 on kriitilises seisundis.

Riikidest on enim nakatunuid endiselt USAs (533 115), järgnevad Hispaania (163 027), Itaalia (152 271), Prantsusmaa (129 654), Saksamaa (125 452) ja Hiina (82 052).

Samuti on Ameerika Ühendriikides kõige rohkem surmajuhtumeid – 20 580. Viimase ööpäevaga registreeriti USAs 1920 koroonasurma. Itaalias on viiruse tagajärjel elu kaotanud 19 468, Hispaanias 16 606 ja Prantsusmaal 13 832 inimest. Suurbritannias on hukkunute arv 9875, Iraanis 4357, Belgias 3346 ja Hiinas 3339.