Tugev tuul ja lörtsisadu: vaata, millega üllatab ilm meid järgmisel nädalal 

Päeval madalrõhkkond kaugeneb, kuid selle järel on veel sagedasti sajuhooge, mis tulevad enam lörtsi, kohati ka vihmana, õhtul enam lumena. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja on väga tugev eelkõige saartel, õhtul ka mandril. Õhutemperatuur on 2 kuni 7, Lõuna-Eestis kuni 10 kraadi.



Teisipäeval jääb Soomes ja Venemaal valitsevaks madalrõhkkond ja selle vahetus läheduses sajab meil vahetevahel lörtsi ja lund. Samal ajal Skandinaavias muutub kõrgrõhkkond mõjusamaks ja sellest vastasseisust tingitult puhub Läänemerel väga tugev loodetuul, meie rannikuvetes on tuul samuti tugev ning puhub öösel edelast ja läänest, päeval pöördub loodesse. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -3 kraadi, päeval 2 kuni 6 soojakraadi.



Kolmapäeval oleme kahe rõhuala piirimail, mistõttu on meie ilm heitlik - öö hakul võib Eesti idaservas üksik lume- ja lörtsihoog veel tulla. Pärast keskööd muutub taevas mõneks tunniks selgemaks. Hommikuks saabub lääne poolt uus tihedam pilvemass ühes lörtsi ja vihmaga ning õhtul jõuab soojem õhumass. Puhub võrdlemisi tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni 2, päeval 5 kuni 10 plusskraadi.



Neljapäeval võtab madalrõhkkond Läänemere ümbruse tugevamasse haardesse ja tõstab edelatuule tugevaks, päeval pöördub tuul läände ja loodesse ning on ikka tugev. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 5, päeval 8 kuni 13 soojakraadi.



Reedel tugevneb Läänemere ääres kõrgrõhkkond ja selle serva mööda võib meile kohatisi vihma- ja lörtsihooge jõuda. Puhub tugev loodetuul. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 5, päeval 5 kuni 10 kraadi.