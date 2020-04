Peapiiskop Viilma: internetis vaatab jumalateenistusi rohkemgi inimesi kui kohal käis 

Suuremate linnade luteri kirikud on avatud neile, kes soovivad üksinda tulla ja mõtiskleda, vahendab ERRi uudisteprotaal . "Kirik on jumala koda ka siis, kui seal jumalateenistust ei toimu," ütles Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma.

Internetis jälgib Viilma sõnul jumalateenistusi praegu ehk isegi rohkem rahvast, kui on neid, kes pühapäeviti kirikusse tuli. "Ma olen jälginud, et samal ajal võib jumalateenistust jälgida isegi rohkem inimesi kui pühapäeviti muidu kirikus keskmiselt on olnud," lausus Viilma.