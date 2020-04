Epp Petrone pahandas sotsiaalmeedias piirivalvuritega, miks nad ei kandnud kindaid ega maske. Operatiivstaabi juht: ametnikel ei tulnud nende kasutamine meelde  

"Politsei/piirivalve peatas mu auto, kui käisin Setomaal Vene piiri ääres, sõbra perele teeotsa kraami viimas. Politseiga suhtlesime üsna pikalt. Viis minutit kindlasti kokku, ehk rohkemgi. Nad olid viisakad ja õiglased, aga neil polnud ei maske ega kindaid," kirjutab Petrone oma Facebooki postituses.

Tekkinud olukord tekitas Epp Petronol mitu küsimust. Esiteks, kas on tehtav meede, et tehnoülevaatuseid eriolukorras edasi lükata? Ja teiseks tekkis küsimus, kas politsei-piirivalve tõesti ei pea kindaid-maske kandma?

"Selle ühe suhtluse pärast on mu isiklik elukaardimajake uppis. Ma ootasin appi-külla pensionäri, kes pidi taluelus aitama. Laps ootab aga sõpru, perest, kellega oleme vastastikkuse kokkuleppe teinud, et oleme korralikult omaette, peame korralikku karantiini, kuni lõpuks saavad lapsed koos mängida," selgitab Petrone, kuidas tema igapäevane elu segamini läks.

"Nüüd olen tagasi päevas null. Võimalik ju, et sain viiruse. Muidugi pesin kodus hoolega käsi, aga tuulise ilmaga meetri kauguselt maskita suheldes võisin selle saada õhu kaudu. Oluline info on siinjuures see, et Võru politseis on haigestumised. Just helistasin tuttavale, kes töötab selles vallas ja kinnitas seda," kirjeldab Eesti kirjanik ja kirjastaja.

"Kas siis ikkagi ei jagu politseile maske ja kindaid?" küsib Petrone. "Ma tõesti ei taibanud seda küsida, olin niisama kõrvad lontis. Suhtlus oli üsna pikk ja läbi avatud autoakna, maksimaaselt meetri kauguselt. Mu õde haigestus raskelt, on palavikuga voodis ja ta on ametlikult koroonaviiruse-haige. Ma võtan selle viiruse olemasolu ja levikut tõsiselt. Aga miks politsei seda ei tee?"

"Sel hetkel autos ma ei julgenud ega taibanud seda märkust teha. Kui sõitma lõpuks hakkasime, siis laps autos ütles selle välja: "Emme, miks neil kindaid ja maski polnud?" Ma ei teadnud, mida vastata," tõdeb naine lõpetuseks.