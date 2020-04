Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane: haigete jaoks ruumi veel on 

Haigla ees asuv kaitseväe hospital annab ravijuhi sõnul peamajale suurt leevendust ning iga koht ei ole surve all, vaid alati on väike reserv, kirjutab Saarte Hääl .

Laane sõnul saaks haigla kohe sisse võtta 14 patsienti. Tema sõnul ei kordu loodetavasti Itaalia stsenaarium, kus haigeid tuli nii palju korraga, et polnud kuskile panna ning ei jätkunud hingamisaparaate. Tihti viiakse Saaremaalt raskeid haigeid ka mandrile, seni on kopter ära viinud 17 patsienti.

Kuressaare haigla teatas laupäeval sotsiaalmeedias, et Saaremaal tuli viimase ööpäevaga juurde 25 positiivset koroonaproovi ja kokku on neid tänaseks 479. Haiglaravil on 57 patsienti, kellest üks on intensiivravil. Hospitaliseeriti kaks patsienti ja üks inimene viidi helikopteriga Tallinna kõrgema astme intensiivravisse. Viimase ööpäeva jooksul hukkunuid ei olnud.