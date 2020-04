VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: hooldekodu ei saa ka eriolukorras muutuda vanglaks 

Teemadeks on hetkeolukord ja testimine, kaitsemaskid ja sotsiaalne tugi.

Terviseameti esindaja Ester Öpik meenutab, et endiselt kehtivad kriisiolukorras kehtestatud reeglid ja piirangud. Inimestel tuleb hoida distantsi, järgida hügieenireegleid.

Terviseamet jälgib, kas haigestunute seas on inimesi samast trepikojast või samalt aadressilt, kuid hetkel selliseid koldeid ei paista. Erinev on see pilt tervishoiuasutustes ja hooldekodudes, kus inimesi rohkem koos viibib.