Urmas Viilma: Oleme seekordsele ülestõusmispühale vastu läinud koroonaviirusest tingitud ärevusega hinges 

Täna kuuldud Kristuse ülestõusmise püha evangeeliumis jutustab evangelist Johannes meile varajasest hommikutunnist, mil Maarja Magdaleena avastas Jeesuse hauale tulles, et haud on tühi. See oli ärev hetk. Naine jooksis oma avastust jagama Peetruse ja Johannesega, kes hauale rutates veendusid ka oma silmaga, et Jeesuse surnukeha ei ole hauas. Haud on tühi!

Oleme seekordsele ülestõusmispühale vastu läinud koroonaviirusest tingitud ärevusega hinges. See on ärevus, mida on jagunud kõikjale maailmas, sest pandeemia on halvanud meie isiklikud mõtted ja meeled, kuid samal ajal ka kogu maailma tavapärase töö- ja elurütmi. Siiski on see viirus suunanud paljusid inimesi, võimalik, et esimest korda üle aastate ja aastakümnete, mõtlema järele omaenda elu kaduvuse ja kogu ajaliku maailmakorra hetkelisuse üle.

Nagu Maarja Magdaleena ning jüngrid Peetrus ja Johannes hauda sisenedes veendusid, et haud on tühi, peame meie täna tõdema – kirikud on tühjad! Väidetavalt mõjutab koroonaviiruse pärast kodudesse sulgumine praegu juba enam kui poolt kogu maailma elanikkonnast. Järelikult on tühjad üle maailma mitte ainult kirikud, vaid ka kõik teised pühakojad: palvemajad, sünagoogid, mošeed, templid ... Aga ka sekulaarse maailma kaubandustemplid hiiglaslikest kaubandus- ja meelelahutuskeskustest väikeste butiikideni. Üle maailma, üle rahvaste, riikide, kultuuride ja religioonide ulatuv tühja haua sõnum on sel aastal erakordselt võimas. See ei ole sõnum, et Jumal on meid maha jätnud. Seda võisid hetkeks karta Jeesuse hirmunud jüngrid. Kuid tegelikult olid asjalood teisiti...

Kus Jeesus siis oli? Kus Jeesuse jüngrid Ülestõusnuga kohtusid? Kus võime teda kohata täna meie, kui kirikud on tühjad?

Johannes kirjutab: Jüngrid läksid nüüd taas ära kodu poole (Jh 20:10). Kodu, kuhu jüngrid lukustatud uste taha olid kogunenud, oli see koht, kuhu Jeesus sisse astus, et julgustada oma lähimaid õpilasi ja pereliikmeid. Enne seda jõudis ta endast ülestõusnud Kristusena märku anda tühja hauakoopaga aias viibinud Maarja Magdaleenale.

Evangelist Johannes kirjutab sellest: „Maarja seisis aga haua kõrval väljas ja nuttis. Jeesus ütles talle: „Naine, miks sa nutad? Keda sa otsid?” Maarja arvas ta aedniku olevat ja ütles talle: „Isand, kui sina oled ta ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta panid, ja ma ise toon ta ära.” Ja Jeesus ütles talle: „Maarja!” Too pöördus ümber ja ütles talle heebrea keeles: „Rabbuuni”, see tähendab „Õpetaja”. Maarja Magdaleena tuli ja kuulutas jüngritele: „Ma olen näinud Issandat ja seda kõike ta ütles mulle.” (Jh 20:11jj)

Kus on Jeesus? Kus on Jumal? Just nüüd, mil meil teda kõige enam vaja on? Neid küsimusi on esitatud koroonaviiruse haiguse hävitava töö ja hirmu õhkkonnas läbi hirmunud silmadest voolavate pisarate ka viimaste kuude jooksul kõikjal maailmas, sealhulgas Eestis. Nende küsimuste taga on pettumine, meeleheide, aga ka etteheide Jumalale.