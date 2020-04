Venemaa algatas Tšehhis nõukogude väepealiku ausamba mahavõtmise suhtes kriminaalmenetluse 

Tšehhis on paljud inimesed seisukohal, et tema monument sümboliseerib kommunistlikku maailmasüsteemi, mis teisele maailmasõjale järgnes.

Konevi, kes 1956.aastal juhtis Ungari ülestõusu mahasurumist ja oli 1961.aastal väegrupi juht Ida-Saksamaal, kui tema sõdurid ehitasid Berliini müüri, ausammas võtsid 3. aprilli Praha võimud maha, põhjendades seda sellega, et nad tahavad kuju paigutada muuseumi.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu palus aga, et kuju tagasi Moskvasse saadetaks. Venemaa olevat valmis tasuma transpordikulude eest. "Ootame teilt infot üleandmise asukoha ja aja kohta," teatas Šoigu neljapäeval.

Tšehhi välisministri Lubomir Metnari sõnul on see, kas kuju antakse tagasi, Praha linna omavalitsuse otsustada. Venemaa uurimiskomisjon, mis tegeleb tõsiste kuritegudega, teatas, et nad algatasid selle, mida peetakse Venemaa sõjaväelaste avalikuks rüvetamiseks, suhtes kriminaalmenetluse.