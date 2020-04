Maailm VIDEO | Türgis teatati, et paari tunni pärast kehtestatakse liikumiskeeld. Selle peale tormasid meeleheitel inimesed viimseid poodlemisi tegema Toimetas Mihkel Talivee , täna, 11:02 Jaga: M

Ligi 16 miljoni elanikuga Istanbul. Foto: AP/Scanpix

Türgis otsustati kehtestada nädalavahetuseks liikumiskeeld, et takistada koroonaviiruse levikut. Kavatsused olid küll head, kuid paraku ei kukkunud lahendus kõige paremini välja. Suurte rahvamasside kogunemise põhjustas arvatavasti see, et otsusest anti teada kõigest paar tundi enne selle kehtima hakkamist.