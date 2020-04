KOROONAVIIRUS MAAILMAS: USAst sai suurim koroonaohvritega riik

Aktiivsetest juhtumitest on 4% nakatunutest ehk ligi 50 000 inimest kriitilises seisundis. Kõige rohkem on viirusesse nakatunuid USAs – 502 876. Hispaanias on juhtumeid 158 273, Itaalias 147 577, Prantsusmaal 124 869, Saksamaal 122 171 ja Hiinas 81 953.