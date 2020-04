Lapsed andsid roolijoodikust isa politseile üles  

7. aprilli õhtul laekus häirekeskusesse teade naiselt, kes kahtlustas, et tema mees on joobes peaga autorooli istunud. Autos olid ka seitsme- ja üheksa-aastane laps, kellest üks oli saatnud emale sõnumi, et isa sõidutab neid, olles tarvitanud alkoholi.

„Joobes olekus rooli istumine on hoolimatu ja vastutustundetu käitumine, millega seatakse tahtlikult ohtu nii ennast kui kaasliiklejad. See lugu lõppes õnnelikult tänu lapsele, kes teadis, et purjus peaga rooli istumine on äärmiselt vale. Ei taha mõeldagi, mis oleks võinud juhtuda halvema stsenaariumi korral,“ teatas politsei.