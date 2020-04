Lapsed andsid isa üles 

7. aprilli õhtul laekus häirekeskusesse teade naiselt, kes kahtlustas, et tema mees on joobes peaga autorooli istunud. Autos olid ka seitsme- ja üheksa-aastane laps, kellest üks oli saatnud emale sõnumi, et isa sõidutab neid, olles tarvitanud alkoholi.