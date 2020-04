Lumevaene talv on juba mitmekordistanud jalg- ja mootorrattaõnnetuste arvu 

Kuigi mootorrattahooaeg alles algas, on tänavu toimunud kaheksa korda rohkem õnnetusi kui mullu ning viga on nendes saanud 18 inimest, kirjutas ERR-i uudisteportaal .

"Mootorrattaõnnetustes selgelt domineerivad ühe sõiduki õnnetused, mis räägivad eelkõige sõiduvigadest. Need on kas teelt väljasõitmine, teel ümberpaiskumine. Jalgrattaõnnetuste puhul on ka märgatavalt tõusnud ühe jalgratta õnnetused ehk need on sellised õnnetused, kus sõidetakse jalgrattaga vastu takistust või lihtsalt kukutakse," selgitas PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.