Foto on illustreeriv. Foto: Erki Pärnaku

Eriolukord on tänaseks kestnud peaaegu kuu aega ja paraku nähtub politsei statistikast, et 12. märtsist, mil eriolukord kehtestati ja inimestel soovitati tungivalt kodudes püsida, on lähisuhtevägivallast teavitamiste arv võrreldes mullusega pisut tõusnud.