Maailm Kõik ameeriklased kodus ei püsi Greete Kõrvits , täna, 20:22

GALERII

Arkansase osariigi inimesed kohaliku töötukassa järjekorras, viisakalt kahemeetrise vahega. Foto: Reuters/Scanpix

Ehkki enamik USA 50 osariigist käsib kõigil, kelle töö just hädavajalik pole, kodus püsida, pole mõni kuberner seda seni välja kuulutanud. Põhjendusi, miks nad kõhklevad, on mitmesuguseid. Näiteks Ameerikale omane „osariik olgu oma otsustes vaba, valitsus ärgu tulgu ütlema!“-suhtumine. Kuigi võib mõelda, et osariik on ju vaba ka inimesi rahva huvides koju suunama, ei pruugi see olla otsus, millele kõik väga positiivselt reageeriksid. Samas on ka pigem praktilisi kui poliitilisi põhjusi.