Jaanus Järs | Kriisiaja suhtekorraldus 

Nimelt ütlesid need, kes meid purgisuppi keetma ja ninaga läptopi klahve vajutama õpetavad, et pikk ninapidi koos olemine kasvatab kakluste arvu. Tegime siis tabeli, kuhu me ausalt kõik kaklused kirja paneme ja igaks juhuks ka kõned politsei hädaabitelefonile. Mina armsa abikaasa omad ja tema minu omad. Ootad pika päeva lõpu ära, pesed hambad puhtaks ja joonistad tabelisse pisut musisuud meenutava märgi.

Eraldumise kriis

Politsei perevägivallakõnede vastuvõtja ütles, et kõnesid tuleb neile sama palju kui enne kriisi, aga purgisupi-spetsialist ütles, et see mulje võib olla petlik ning tuleb olla valvel. Oleme. Täna on küll rõõmus päike väljas. Nopime koos lilli, paneme koos vaasi ja oleme ajutiselt valveloleku taseme ühe astme võrra allapoole toonud.

Tuleb õppida ka eelnevatest kogemustest. Eelmise kriisi ajal, mis teatavasti oli rahanduskriis, langes meie väikeses vabariigis lahutuste arv. Et kas peaksime rõõmustama? Siingi on oma konks. Võib-olla polnud neil, kes tahtsid oma raha lahku tõsta, lihtsalt piisavalt raha, et seda teha?

Nüüd on eraldumise kriis. Seadus lubab kahekaupa ja omaette tegutseda. Väikesed vihjed liiguvad selles suunas, et nädal aega läheb veel raskemaks, aga siis juba paremaks ning maikuus on juba kõik hulga rõõmsam. Saad aru küll, millele ma vihjan. Enda suguvõsas on kah varsti selline sündmus tulemas. Peame olema valmis, et talve hakul ei tabaks meid järgmine kriis ja kõik proviisorid oma värskelt omandatud frantsiisiapteekidesse piisaval hulgal mähkmeid ja lutte varuksid.

Tulevad kevad ja miljardid

Kui kahe meetri reegel järgitud, suuname oma pilgu natuke kaugemale. Üksikutele, kodututele. Et kodutute kolme- ja enama kaupa tunglemist vältida, pani pealinn nende öömajad kinni. Kodutu, kes enne kaks korda nädalas leige duši all käis, karastab end nüüd bensiinijaamades külma veega ning tervis tuleb. Aga ega siingi saa ilma heade uudisteta: kodututele tuuakse soe supp nüüd otse koju kätte.