Siiri Laidla | Õhus on kevadet, koroonat, ärevust ja ängi 

See on just see, mida praegused koroonakarantiinlased üksteisele õpetavad. Et mida teha, kui peres on lapsed, kes tahavad mänguväljakule, kinno, klassikaaslase sünnale, kaubanduskeskuse mängualale minna. Tegelikult – nad ei taha. Oleme ise neisse selle tahtmise sisse söötnud. Lapsed tahavad seda, mida tahame meie.

Olen mõelnud, et vahest teeb see karantiin lapsevanematele teene: õppida oma lapsi tundma? Kes need toredad „tulnukad“ tegelikult on, keda iga päev küll lasteaeda, küll kooli ja huviringidesse saadame? Heas usus, et seal vormitakse neist inimene? Ise aga jätkame rööprähklemist, et lastele õnnelikku tulevikku kindlustada? Ja nüüd pandi meid pausile. (See väljend sobib ehk neile, kelle elu toimib nupp-sisse-nupp-välja-lülitusesüsteemis?) Nüüd on viimaks aega suhetesse panustada. Ja ma ei mõtle siinkohal, et peaks hakkama lapsi ja lähedasi-sõpru-tuttavaid rohkem, nagu möödaminnes, kallistama-musitama.

Loomuomane umbusk aitab

See kallistamisemood on eestlasele loomuldasa võõras. Meie nn privaattsoon on umbes üks meeter. Miks on näiteks Itaalias nii õudselt palju koroonaohvreid? Seal musitatakse-kallistatakse rutiinselt. Kuum maa, kuumad emotsioonid. Nüüd ka „kuumad“ tagajärjed.

Eestlane on jahe.

Eestlane on sajandite vältel oma tare ikka omaette ehitanud, moodustades mitte rida-, kobar-, vaid hajakülasid. Ei meeldinud meile ka too, vabandust, sibulahaisuliste okupeerijate musitamiskomme. Oleme oma loomust pärast nõukaaja lõppu pidevalt treeninud, nii et see on muutunud lahkemaks.

Jah, vahel on vaja tõusta ja ühisele vaenlasele vastu hakata. Laulukaare alla koguneda või Balti ketis käed kokku põimida. Et siis jälle oma urgu pugeda. Praegu tuleb loomuomast umbusku üksnes kiita. Ootame-vaatame, mis saama hakkab. Laulupidu meid praegu ei aita. Aitab lahusolek. Laulgem igaüks oma urus. Me ju oskame omaette olla. Ja kes enam ei oska, sellel on suurepärane võimalus õppida.