Einar Ellermaa | Ülestõusmispühad on uue elu pühad, aga me ei tea, milline tuleb uus elu pärast paastu 

Praegu on paastuaja lõpp. Kirikukalendris eelneb pühadele 40päevane paastuaeg, kui liha ei sööda. 1. ülestõusmispühal pühapäeval võiks jälle liha süüa ehk on lihavõtted. Ka munad olid paastuajal keelatud ja sellepärast said ka munadest ja munaroogadest Kristuse ülestõusmise tähistamisel tähtsad toidud. Esimene ülestõusmispüha on pühapäev, mis järgneb esimesele täiskuule pärast kevadist pööripäeva.

Etnoloog Marju Kõivupuu kirjutab raamatus „Meie pühad ja tähtpäevad“, et nagu enamikus meil tähistatavatest pühadest on ka ülestõusmispühades ehk lihavõttepühades aastasadade jooksul segunenud eelkristlik kontekst kui rituaalne kevade saabumise tähistamine ja hilisem kristlik kultuurikiht. Kui paluda inimestel meenutada ülestõusmispühade tähistamist nende lapsepõlves, siis enamasti meenuvadki need helgete kevadiste päevadena, kui elu algas uuesti, sai pajuurbi korjata ning mune värvida ja koksida.

Vahetu suhtlemise paast

Me oleme paastunud peaaegu kuu aega, aga mitte liha ja munade puuduse tõttu või usutraditsiooni tõttu, vaid viiruse pärast. Me ei ole paastunud toiduga – söönud oleme paastu ajal liigagi palju. Kaupmehed ütlesid, et 11. nädalal, kui 13. märtsil kuulutas valitsus välja eriolukorra, tegid nad Eesti ajaloo suurima müügi.

Paljud kurdavad, et söövad liiga palju. Kuulsin juba saateteemat „Kodus istuvad lapsed lähevad paksuks“.

Meie paast on vahetu suhtlemise paast. Vaba liikumise, reisimise, kultuuri- ja lõbujanu ning üheskoos sportimise paast. Reisimise paast. Tšillimise ja hängimise paast, kui soovite. On peeglisse vaatamise aeg, nagu ütles EELK peapiiskop Urmas Viilmaa „Ringvaates“. Kusjuures peeglisse tuleb vaadata päevad läbi ja pole teada, kui kaua veel.

See paast on vist õnneks õpetanud meile, et vahetu näost näkku suhtlemine ja koos ühes kohas olemine on väga oluline. Kes seda oleks varem uskunud, et telefonis, Messengeris, Skype'is või Zoomis suhtlemisest hakkab kõrini saama.