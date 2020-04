Nädala tipud | Suur maskipettu(mu)s 

Suurenenud tung hooajalistele töökohtadele põllumajanduses seab kahtluse alla võõrtööjõu väljasaatmise jutuga hirmutatud tööandjate senised väited, et eestlane pelgab rasket tööd, ent küsib ulmelist palka. Peagi saabub tõehetk: kas eestlane pakub ukrainlasele põllul konkurentsi või kaebab hipstertööjõud, et maasikate korjamine on ränkraske ja võõrtöölistele harjumuspärane kommuunielu on epideemia tingimustes pealegi lubamatu?