Juhtkiri | Teistmoodi eksamiootus 

Riigieksamite edasilükkamine on igal juhul parem variant, kui olnuks nende ärajätmine. Olgugi et ülikoolid võinuks tänavu oma sisseastumistingimusi paika pannes liikumispiirangutest kammitsetud aastakäigule vastu tulla, tinginuks eksamite ärajäämine muresid järgnevatel aastatel: kuidas hinnata koolilõpetamise järel ajateenistusse, rändama või lihtsalt valele erialale läinuid hiljem võrdsetel alustel riigieksamite sooritajatega? Kuigi hilisem riigieksamite (uuesti) sooritamine on alati olnud võimalik, on värskelt materjali omandanuil vanemate eksamitegijate ees selge eelis. Pealegi ei piirdu tänapäeva noorte püüdlused mitte üksnes kodumaal pakutavaga, üha rohkem on uuritud piiritaguseid õppimisvõimalusi.