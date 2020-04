„TUGITOOLIS SPORTLANE“ | Kregor Zirk: olen rahul, et 15aastaselt endale jalaga tagumikku lõin! 

Samas pajatas Kregor, kuidas ta on avastanud Türgi vaatamisväärsusi ja nautinud sealseid loodusvaateid. Suure rallifännina võttis ta ette 500kilomeetrise teekonna Türgi rallile ning kohtus seal Ott Tänaku ja Martin Järveojaga. Saates on luubi alla ka Kregori sirgumine imelapsest tippujujaks. Noorte ja juunioride klassis pütitas ta rohkem kui 200 Eesti omaealiste rekordit ja astus tiitlivõistlustelgi poodiumile.

Kregor peab eriti oluliseks, et läks 2015. aastal Inglismaale õppima ja treenima.„Olen rahul, et 15aastaselt endale jalaga tagumikku lõin!“ meenutab ta murrangulist otsust, tänu millele jätkub tema areng siiani. Saates on veel mitu põnevat teemat. Head kuulamist!