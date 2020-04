Seisukoht | Ei saa me läbi maskita 

Nüüd on nali ja naer otsas. Maskidest on saanud riiklik küsimus. Kas keegi oleks kujutanud endale ette, et peaminister jagab soovitusi, millal neid kanda?! Maskide tellimine või tarne nurjumine on alati esiuudis ja neid toova lennuki saabumine (ikka Hiinast!) on üldrahvalik pidupäev.