Omniva pakiäri juht pikast ooteajast: palun ärge valage viha meie töötajate peale välja, nad rassivad pühadeta ja oma tervise hinnaga 

„Viimase nädalaga on nõudlus pakiteenuse järele hüppeliselt kasvanud. Kuid samas ka osade meie klientide rahuoluematus. Omniva pakiautomaadid, sorteerimiskeskus ja jaotuspunktid meie klientide kaupadest laeni täitunud. Suurem osa tavakaubandusest on suletud. Nii on e-kaubandus ainus toimiv tarnekanal,“ seletas Veskimeister.

Veskimeister tõdes, et see pole veel kõik. „Olukorda ei paranda tõsiasi, et paljud postkontorid on suletud mitte meie soovist, vaid Eesti inimeste tervise säästmiseks ja neid tuhandeid pakke seal proovime suunata õigetesse kohtadesse, kus klientidel neid veidi parem oleks kätte saada. Ja paljud töötajad on haiguse kahtlusega koju saadetud, et viirus ei satuks sorteerimisekeskusesse,“ kirjeldas ta praegust olukorda.

Veskimeistri sõnul on nad eriolukorra kehtestamisest alates kohale toimetanud 717 324 pakki, mis tavalisega võrreldes päris suur kogus. „Praegu on näha, et need kogused kasvavad endiselt,“ lisas ta.

Veskimeister tõdes, et neil ei ole praegu puhkepäevi ega pühasid ning töö käib kahes vahetuses iga päev. „Mitte kodukontorist, vaid päriselt tööl ja klientide juures käies. 2600 Omniva töötajat. Ma saan aru meie klientide pahameelest, kui pakk on teel olnud kauem, kui olete seda eeldanud. Mul on kahju, aga see on tänane reaalsus, mis ei ole tekkinud ei meie ega teie tõttu. Kui kõik poed kinni pannakse, siis on sellel oma mõju. Ainus küsimus on, kuidas me seda nüüd lahendame,“ kirjutas ta.

Sellega seoses esitab ta Omniva klientidele ka mõned palved.

„Esiteks, kui saate pakiautomaadi pakikutse SMSi, siis palun minge sellele võimalikult kiiresti järele. See on ainus turvaline ja tervist säästev kanal praegu pakkide koheale toimetamiseks ja kui te võtate oma paki kiiresti välja, siis saab seda kasutada keegi teine,“ seletas Veskimeister ja tänas kõiki kliente, kes seda ka praeguseni on kiiresti teinud.