New Yorgis maetakse koroonaohvreid massihaudadesse 

Pildid on tehtud Harti saarel, kuhu maetakse tavapäraselt neid New Yorgi elanikke, kel pole lähisugulasi või kelle lähedastel pole kadunukese matmiseks piisavalt raha.

Viimaste andmete järgi on New Yorgis rohkem COVID-19 haigusjuhte kui mis tahes riigis. Ööpäevaga lisandus 10 000 haigestunut ja kokku on haigusjuhte tuvastatud ligi 160 000. New Yorgis on haiguse tagajärjel surnud 7000 inimest.