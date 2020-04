KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 1,6 miljoni diagnoositud nakatunu. Covid-19 on võtnud rohkem kui 100 000 inimese elu 

Eesti aja järgi reede õhtul teatas John Hopkinsi ülikool, et maailmas on Covid-19 nõudnud 100 376 inimese elu.

Reede hommikuse seisuga:

Kõige rohkem nakatunuid on tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 469 895. Ainuüksi New Yorgi linnas on rohkem nakatunuid kui üheski teises maailma riigis. USA-le järgnevad Hispaania (153 222), Itaalia (143 626), Saksamaa (118 235) ja Prantsusmaa (117 749). Suuremad kriisiriigid, kus juhtumeid on üle 50 000, on veel Hiina, Iraan ja Suurbritannia.

Enim surmajuhtumeid on jätkuvalt Itaalias (18 279). Kurvas pingereas on teiseks tõusnud USA 16 697 surmaga. Neile järgnevad Hispaania (15 447), Prantsusmaa (12 210), Suurbritannia (7978), Iraan (4110) ja Hiina (3336). Tuhande ohvri piiri ületavad veel ka Saksamaa, Holland ja Belgia. Euroopas on koroonaviirus nõudnud ligi 57 000 ohvrit.