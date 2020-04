KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 1,6 miljoni diagnoositud nakatunu, 95 751 surma. Jeemenis avastati esimene nakkusjuhtum. 

Kõige rohkem nakatunuid on tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 469 895. Ainuüksi New Yorgi linnas on rohkem nakatunuid kui üheski teises maailma riigis. USA-le järgnevad Hispaania (153 222), Itaalia (143 626), Saksamaa (118 235) ja Prantsusmaa (117 749). Suuremad kriisiriigid, kus juhtumeid on üle 50 000, on veel Hiina, Iraan ja Suurbritannia.