Politsei ei saa õigust tutvuda haigestunud inimeste andmetega 

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles, et komisjonis vaadati läbi ministeeriumitelt, fraktsioonidelt ja saadikutelt laekunud muudatusettepanekud, vahendab ERR i uudisportaal.

Karilaid tõi ühe olulisema muudatusena esile, et eelnõust jäävad välja hädaolukorra seaduse muutmise punktid isikuandmete töötlemiseks eriolukorras ja andmekogu andmete töötlemise kohta.

"Komisjon arvestas õiguskantsleri kriitikaga ja valitsuse kompromissettepanekuga, põhjalikumalt kaaluda, kuidas tagada inimestele põhiõiguste kaitse ja samal ajal võimaldada isikuandmete töötlemine eriolukorras," selgitas Karilaid, et praktikas tähendab see seda, et jääb kehtima praegune olukord ja riigil puudub õiguslik alus haigestunud inimeste nimekirjade edastamiseks politseile.