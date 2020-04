APTEEKIDE MASKIÄRI ON SEGANE: Hiina maskid, Leedust tulnud Maxima tarnitud maskid – mida osta, kas üldse? 

Isikukaitsevahendite müügiletulek apteekides oleks pidanud leevendama esialgset vajadust viiruse leviku tõkestamiseks, ent ometi tekitab maskiturul toimuv elanikkonnas vaid segadust juurde. Kui veel nädala alguses ei olnud Eestis apteekides saada ühtegi kaitsemaski, siis nüüd on müügil AS Semetroni maskid, mis ei kaitse kandjat piisknakkuste ehk viiruse leviku eest. Lisaks on Euroapteek toonud müügile maskid, mis on Euroopasse tarnitud hoopis Maxima poolt ja Leedu kaudu.