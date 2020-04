Nopri meierei peremees: linnavurlesid spetsialisti kohale ei võeta 

"30 inimest on palgal. Praegune hetkeseis on see, et viimase aasta vältel oleme samas rubriigis, kus enamus meiesuguseid ehk kuni veerand tööjõust on võõrtööjõud. Konkreetselt praegu on tööl kuus ukraina spetsialisti, kes on meie juures spetsialistideks saanud. Nendest kolm on ka viieaastase tööloa saavutanud, üks neist on kinni Ukrainas," sõnas Niilo.

"Linnavurlesid tööle ei võeta spetsialisti kohtadele, see on päevselge. Eeldame ikkagi mitte ainult normaalset töösse suhtumist, vaid ka kogemusi ja teadmisi," rääkis Niilo, et kui jutt käib marjakasvatajatele abiks olemisest, kus vaja kiirust ja himu tööd teha, siis see on adekvaatne kutse, see on hooajaline töö. "Kui räägime reaalselt põllumeestele appitulekust, siis see pole tõsiseltvõetav tänases päevas, kui isegi kivide korjamine põllul on mehhaniseeritud ja see on mõni nädal kevadisel hooajal."