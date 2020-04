Roolijoodik jäi neljaks kuuks jalameheks 

„Ülekuulamisel ütles mees, et ta lootis politseile mitte vahele jääda ja „läbi lipsata“,“ selgitas Narva politseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin. „Mehe teost oli teadlik ta elukaaslane. Kahjuks on see mitmes juhtum, kui inimene istub rooli pereliikme vaikival heakskiidul. Kui teie ei hooli teistest inimestest, kes võivad joobes juhi tõttu kannatada, mõelge sellele, et joobes pereliige võib ise sellises liiklusõnnetuses hukkuda. Joobes juhtimisel elu kaotanud lähedase matusel on hilja mõelda, et teda saanuks ja tulnuks takistada. Näiteks saanuks vajamineva sõidu lasta teha ka taksoga nii, et hiljem ei peaks kaalukausile panema inimelu hinda ja ühele taksosõidule kulunud tühiseid eurosid.“