SOODUSPAKKUMISED | Näita stressirohkel ajal lähedastele, et hoolid neist – tee ilus kingitus 

Aurea Regina , täna, 18:35

Ootamatut eriolukorrast tekkinud šokk ja ehmatus on tänaseks saanud uueks reaalsuseks. Oma pereliikmete ja sõpradega kokkusaamised on küll pausile pandud, kuid interaktiivsed kohtumised on lubatud ning loomulikult kõik kingitused kallitele pereliikmetele ja sõpradele saame meie kohale saata. Püsi kodus ja telli kontaktivabalt meie e-poest.