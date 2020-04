VIDEO | Politsei otsib Lasnamäel juhtunud liiklusõnnetuse tunnistajaid 

„Kõnniteel on eesõigus alati nõrgemal ehk jalakäijal. Täiskasvanud jalgratturid tohivad sõita kõnniteel vaid siis, kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra tõttu raskendatud või kui täiskasvanud ratturid on saatjateks alla 13aastasele ratturile,“ sõnas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse vanemkomissar Marina Aleksejeva.