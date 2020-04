KÕIK ON KONTROLLI ALL?! Kuidas arstiharidusega president koroona ära keelas 

Veidi alla kuue miljoni elanikuga riiki juhtiv Gubangulõ Berdõmuhammedov otsustas nimelt, et parem, kui jutud ohtlikust haigusest jääksid vaka alla. Viirust ei tohi mainida ei avalikus ruumis, ametlikes dokumentides ega meedias. Varem on Berdõmuhammedov muu hulgas väitnud, et tema riigis pole ühtki HI-viirusesse nakatunut. Ent koroonaviiruse „ära keelamine“ on vaid viimane näide ekstravagantsete kalduvuste poolest tuntud presidendi liialdustest.