KOROONAHIRM: India kitsekasvataja kattis loomade koonud maskidega 

India kaguosas Khammami regioonis elav Venkateshwara Rao näeb palju vaeva, et kitsi COVID-19 eest kaitsta, kirjutab India Today. „Mul on 20 kitse ja mu perekond on neist täielikult sõltuv, kuna meil pole põllumaad,“ sõnas indialane, kes viirusepuhangu algusest alates enda sõnul kõikjal näomaski kannab. Ent kui ta Bronxi loomaaias nakatunud tiigrist kuulis, sidus mees maskid ka iga kitse näo ette.