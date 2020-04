OTSE | Teadusnõukogu liikmed annavad ülevaate koroonakriisi kohta 

Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder ütles, et kohtumine on oluline just praegu riigikogus koroonaviiruse tagasilöökide vastu kavandatud seadusemuudatuste menetlemise ajal. „Kuna viimastel nädalatel toimub kõik peadpööritava kiirusega, on kõik eilsed uudised otsuste langetamise seisukohalt juba aegunud info. Eriti oluline on vahetu võimalus professorite Fischeri ja Lutsariga kohtuda värske info ja prognooside saamiseks just nüüd, kui riigikogu menetleb niinimetatud kriisipakette,“ rääkis Mölder.