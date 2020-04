Leedu valitsus muutis kaitsemaskide kandmise kohustuslikuks 

Leedu tervishoiuminister Aurelijus Veryga sõnul pikendati 16. märtsil kehtestatud karantiini vähemalt 27. aprilli südaööni. Üheks olulisemaks muudatuseks on näomaskide kandmise kohustus avalikes paikades. Uute reeglite kohaselt peavad kõik inimesed „nina ja suu katmiseks kandma kaitsevahendeid“. Vastasel juhul võib neid oodata trahv.

Peaminister Saulius Skvernelis palus siiski reeglit mõistusepäraselt võtta. „Üksinda metsas jalutades pole kaitsemask vajalik. Ent kui teine inimene on läheduses ning esineb kontaktivõimalus, tuleb sellist kaitset kindlasti kanda,“ sõnas Leedu peaminister, kelle sõnul pole valitsuse eesmärk inimesi karistada. Ta pani ka korrakaitsjatele südamele, et nood maskita inimeste trahvimisega ei kiirustaks, vaid jääksid viisakaks ja põhimõttekindlaks.

„Kui inimesi hoiatatakse ning nad keelduvad maski kandmast, on politseil õigus määrata vastavaid sanktsioone,“ kinnitas Skvernelis. Karantiininõuete mittetäitmise trahvid üksikisikule ulatuvad nüüdsest 500 eurost 1000 euroni. Ettevõtetele ja juriidilistele isikutele võivad trahvisummad ulatuda kuni 6000 euroni. Leedu politsei teatas kolmapäeval, et eelmisest reedest saati on rahaliselt karistatud 350 inimest, kellest paljud pidid tasuma 250 eurot.