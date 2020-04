Paavst Franciscus: pandeemia võib olla looduse vastukäik kliimakriisile 

Kolmapäeval avaldatud intervjuus sõnas paavst, et haiguspuhang pakub erakordset võimalust tootmise ja tarbimise tempot vähendada ning selle asemel loodusmaailma paremini tundma õppida. „Me ei reageerinud osalistele katastroofidele. Kes räägib nüüd Austraalia tulekahjudest või mäletab asjaolu, et 18 kuud tagasi võis laev ületada põhjapoolust, sest liustikud olid sulanud. Kes räägib praegusel hetkel üleujutustest?“ arutles Franciscus, kelle arvates on praegune koroonakriis looduse vastus inimkonnale – kui mitte lausa kättemaks.

Koroonapandeemia muutis radikaalselt ka Vatikani teguviisi. Rooma paavst tähistas palmipuudepüha tühjas kirikus ning tavaliselt turistidest täidetud kohad on inimlagedad. 83aastane Franciscus, kes peab praeguses olukorras olema kahjustatud kopsu tõttu eriti ettevaatlik, on kaks korda andnud negatiivse koroonaproovi. Vatikani pressibüroo teatel on katoliku kiriku pea eemal kõigist võimalikest viirusekandjatest, sööb eraldatud ruumis ning kasutab enne ja pärast külalistega kohtumist kätepuhastusvahendit.

Franciscus kritiseeris võimude reageerimist haiguspuhangule, öeldes, et kodutud tuleks panna karantiini hotellides, mitte parkimisplatsidel. „Ühel päeval ilmus foto Las Vegase parkimisplatsist, kus kodutud olid karantiini pandud. Ent hotellid olid tühjad. Kahjuks on nii, et kodutuid hotelli ei lasta,“ sõnas paavst ning lisas, et eriti praegu on vaeste märkamise hetk. Samuti hoiatas vaimulik populistlike ja vaid majandusele mõtlevate poliitikute tõusu eest. Ta ütles, et on mures „teatud poliitiliste isiksuste silmakirjalikkuse pärast, kes räägivad kriisiga võitlemisest ja maailmas levivast näljahädast, ent tegelikult hoolivad samal ajal vaid relvade valmistamisest“.