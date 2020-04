VALEINFO! Müügile tulnud näomaskid ei kaitsegi koroonaviiruse eest

Eile käis meediast läbi, et meditsiinivaldkonnas tegelevate Magnumi ja Semetroni Eestisse toodud kaitsemaskidel lasub võltsimise kahtlus. Küsimus seisnes maskide sertifikaatide osas. Pärastlõunal saatis aga Semetron pressiteate koos Poola labori sertifikaatidega. Sellega kinnitati, et täiesti kasutuskõlblikud maskid pole.

Neljapäeva hommikul kirjutas riigikogu esimees Henn Põlluaas enda Facebookis, et on kuri ja pahane. Miks? "Sest Magnumi ja Semetroni poolt maale toodud maskid, mille pakendil on kirjas, et "suu ja nina ees kantavat kaitsemaski kasutatakse kaitseks piisknakkuste vastu", on ajakirjanduses avaldatud andmete põhjal viiruse vastu täiesti kasutud.

Jagasin enda maske oma perele ja naise vanematele, kuid nüüd tuleb välja, et need ei kaitse mitte kedagi mitte millegi eest. Tegemist olevat kõige lihtlabasemate tolmumaskidega, millest viirus tuleb kui aiaaugust kolinal läbi. Nii väljast sisse, nakatades maski kandvat inimest, kui seest välja, nakatades kõiki teisi. Etiketil ei ole sellele vähimatki viidet."

Õhtuleht küsis selgitust tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametilt (TTJA). "Tegemist on kõige lihtsama isikukaitsevahendiga, mis kaitseb õhusaaste ja tolmuosakeste eest. FFP1 gruppi kuuluv kaitsemask ei ole võrreldav kirurgilise ega meditsiinilise maskiga," vastas TTJA kommunikatsioonispetsialist Anne-Mai Helemäe.

Teisisõnu – ettevõtted eksitavad avalikkust, kui on pakendile lisanud kirje, et see kaitseb piisknakkuste ehk viiruse leviku eest.

3. aprilli AS Magnumi pressiteates on kirjas, et saabub kolm miljonit kirurgilist kaitsemaski, millest loodetavasti jagub ka haiglatele, politsei- ja päästetöötajatele jne. Ent kuna tegemist on FFP1 maskiga, mitte kirurgilistega, ei sobi need ka haiglatöötajatele ega ka teistele eesliinil olevatele inimestele, kellel on suurem oht koroonaviirusesse nakatuda.