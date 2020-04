VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: võimalik, et piiranguid hakatakse leevendama maakondade kaupa

Urmas Reinsalu: ärge laske end headest numbritest petta!

Välisminister ei olnud oma sõnumis pühademeeleolus. „Me ei tohi lasta end petta registreeritud viirusekandjate madalast numbrist. See ei ole tekkinud niisama, vaid sellest, et oleme olnud tublid ja pidanud kinni piirangutest. Need, kes on viiruse saanud, on ilmselt ka osaliselt peidetud, aga meie pingutused on kandnud vilja,“ sõnas ta.

Reinsalu sõnul on tehtud palju tööd selleks, et välismaal viibivad eestlased kodumaale saada. „Hulk inimesi on öelnud, et nad jäävad välismaale ja soovivad naasta alles siis, kui olukord on rahulikum," sõnas ta.

„Mis puudutab reisilaevaliiklust Soome ja Eesti vahel, siis Eestisse on võimalik tulla, aga Soome üleskutsel on parvlaevad peatanud 11. aprillist Eesti-Soome suunal piletimüügi,“ seletas minister. Tema sõnul on Soome teada andnud, et nad hakkavad koordineerima ka lennufirmat Finnair, et kontrollida õhu kaudu toimuvat rännet. „Oleme moodustanud kaks töörühma: Eesti-Soome ja Eesti-Läti. Teeme koostööd seoses rändega ja samuti arutame seda, kuidas sellest olukorrast koos välja tulla,“ teatas Reinsalu.

Välisministri sõnul on Poola oma piiranguid karmistanud. Vene föderatsioon on Reinsalu sõnul võtnud seisukoha, et nemad oma kodanikke riigist välja ei lasegi. „Äsja oli juhtum, kus Venemaal oli naine, kelle alaline elupaik ja pisike tütar on hoopis Eestis. Teda ei lastudki koju ja see oli väga humanitaarne lugu, kus ema ei saanud oma pisikese tütre juurde. Võtsin siis nende välisametnikega ühendust ja õnneks sai see olukord lahendatud,“ sõnas ta.